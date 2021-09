Ampert etter straffedrama mellom Molde og Vålerenga: – Den er soleklar

sport

Vålerengas Henrik Bjørdal sendte hjemmelaget i ledelsen fra straffemerket i det 30. minutt. Straffen kom etter at han selv ble felt av Ola Brynhildsen innenfor sekstenmeteren.

Også utligningen kom fra altså straffemerket, men denne gangen var dommerens avgjørelse som ble det store samtaleemnet. Dommer Mohammad Usman Aslam valgte først å gi Molde frispark, men ombestemte seg og pekte etter hvert på straffemerket. TV-bildene viste riktignok at det var liten tvil om at Martin Ellingsen var innenfor sekstenmeteren, uten at det blidgjorde Vålerenga-spillerne

– Det jeg reagerer på er at vi har bedt om VAR i eliteserien, men dette er VAR 2.0. Det er helt åpenbart at de står og ser på skjermen når den vises i reprise. Så det gjør meg forbannet. Men jeg orker ikke stå her og prate om det, sier Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation til Discovery i pause.

– Klar straffe

TV-bildene viste også at straffen uansett var av det billige slaget. Ellingsen traff riktignok Vålerengas Ivan Näsberg kne med hælen, men falt etter å ha snublet i egne bein.

– Det er en klar straffe. Han blir tatt med kneet, og han er klart innenfor, så om det er frispark eller straffe, er det riktig at det er straffe, sa Magnus Wolff Eikrem etter kampen.

Det var derimot ikke Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo enig i. Han sto ved siden av Eikrem under intervjuet og protesterte på det som ble sagt.

– Jeg kan ikke se at Ivan er borti den. Den er soleklar (at det ikke er straffe, journ.anm.), til og med Eikrem er enig i det, sa han.

Straffen satte for øvrig Ellingsen selv ballen trykt i nettet og sørget for 1-1 til pause.

Mistet serieledelsen

Det ble også stillingen til slutt. Dermed mistet Molde serieledelsen til Bodø/Glimt, som søndag slo Viking.

– Det er greit det. Jeg synes vi var gode i første, men i andre har de ballen mye, så 1-1 er greit, sa Eikrem om kampen.

Også i Vålerenga-leiren virket de å være fornøyd med kampen som helhet.

– Vi er bedre enn vi har vært. Vi er fornøyd med det, så får vi jobbe videre derifra, sa Fagermo om kampen.

– Det er to gode lag og en god kamp. Stolt av gutta etter forrige helg, vi var ordentlig nede i gjørma og nådde et bunnivå. Vi har samlet krefter gjennom uka, og jeg synes vi leverer en bra kamp, sa kaptein Jonatan Tollås Nation.

