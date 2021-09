Første seier for Östersund med Perry som trener

sport

Det ble tap 0-1 for Sirius for Per Joar Hansen i hans første kamp som Östersund-trener. Laget ligger fortsatt helt sist i Allsvenskan med sine 12 poeng. Det er nå seks poeng opp til Degerfors på sikker plass.

Det var lagets første seier siden Sirus ble slått 3-0 22. mai.

Elfsborg er ikke noe hvem som helst. Laget holder fortsatt tredjeplassen og er bare to poeng bak serieleder Djurgården.

Blair Turgott sto for hjemmelagets mål etter 22 og 39 minutter i 1. omgang og fikk sitt hat trick ti minutter før slutt. Samuel Holmén sto for bortelagets trøstemål.

Per Joar Hansen var assisttrener for det norske landslaget under Lars Lagerbäck.

(©NTB)