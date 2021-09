Innbytter Lingard ble den store helten mot gamle lagkamerater i dramatisk kamp

sport

Manchester United kom til oppgjøret mot West Ham etter et blytungt tap for Young Boys i midtuken. Innbytter Jesse Lingard ble etter 88 minutter den store helten for Manchester United mot gamle lagkamerater i West Ham. Han sikret 2-1-seier med et praktmål.

Han dro seg inn mot midten av sekstenmeteren før han curlet ballen i det lengste hjørnet til 2-1.

– Jeg er så glad, sa Lingard til SkySports etter kampen.

Han forærte Young Boys seieren i midtuken da han ukritisk sendte en svak pasning tilbake til de Gea som ble snappet opp og omsatt i mål.

Det var derimot ikke slutt på dramatikken etter den sene scoringen. Fem minutter ut i overtiden pekte dommeren på straffemerket etter en hands av Luke Shaw. Da tok David Moyes grep og byttet inn Mark Noble for å ta det viktige sparket.

Det skulle vise seg å ikke være noe sjakktrekk fra den rutinerte manageren. David de Gea gikk rett vei og reddet straffesparket og dermed seier. Strafferedningen var hans første i åpent spill for klubb og landslag siden april 2016.

Uheldig Varane

Hjemmelaget kom best i gang. Saïd Benrahma mottok ballen utenfor sekstenmeteren og fyrte av gårde et skudd. Ballen gikk via Raphaël Varane som i et forsøk på å blokkere satte De Gea totalt ut av spill og ballen seilte i nettet.

Før det hadde Jarrod Bowen hatt to gode muligheter, men de Gea stoppet ham ved begge anledninger med gode inngripener.

Etter målet imot våknet bortelaget virkelig til liv. Cristiano Ronaldo kom først til en god mulighet som ble stoppet av forsvaret til West Ham, før han minutter etterpå kunne juble for scoring. Ronaldo kunne enkelt pirke inn 1-1 og sitt fjerde mål på tre kamper for de røde djevlene.

Han ekspederte et innlegg fra Bruno Fernandes videre not mål, men Lukasz Fabianski greide ikke å holde ballen, og måtte gi retur. Da fikk Ronaldo en enkel jobb med å sette ballen i nettet.

Nære sitt andre

Like etter hvilen hadde Ronaldo alle tiders mulighet til å sette sitt andre for dagen, men en god redning fra Fabianski holdt portugiseren i sjakk.

Ronaldo ropte også på straffe ved flere anledninger i kampen, men fikk ikke gehør.

Med seieren forlenget gjestene den elleville rekorden med 29 bortekamper uten tap i Premier League.

En annen statistikk som ble brutt søndag, var West Hams rad på sju Premier League-kamper uten tap. Uten en suspendert Michail Antonio skortet det på effektiviteten fra London-laget som måtte se gjestene stikke av med alle poengene.

(©NTB)