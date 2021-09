Tony Martin legger opp etter sykkel-VM

sport

36 år gamle Martin ble verdensmester i tempo i 2011, 2012, 2013 og 2016. Han gikk under kallenavnet «Der Panzerwagen» fordi han nærmest virket ustoppelig da han først fikk opp farten på temposykkelen.

– VM i tempo og den blandede stafetten (tirsdag) vil bli de siste løpene i min karriere, sier Martin.

Tyskeren har syklet for det nederlandske Jumbo-Visma-laget siden 2019.

Han har fem etappeseirer i Tour de France fra perioden 2011 til 2015. I tillegg har han to etappeseirer i Vuelta a España.

I årets Tour de France måtte han stå av etter å ha pådratt seg skader i ansiktet og beina etter en stygg velt på den 11. etappen.

– Alle de stygge veltene dette året har gjort at jeg har vurdert om jeg skulle fortsette med all risikoen idretten vår står overfor. Jeg bestemte meg for at jeg ikke ville det, fordi sikkerheten til rytterne ikke er blitt bedret til tross for alle diskusjonene rundt sikkerheten på etappene, sier Martin.

