Vecchia-dobbel da Rosenborg lekte seg med Sarpsborg

Vecchia kom inn og ble matchvinner etter å ha blitt benket fra start mot Tromsø sist runde. Søndag var han tilbake i elleveren og leverte ved å sende gjestene i ledelsen allerede etter drøye 20 minutter. Hans andre scoring kom tolv minutter etter pause.

– Jeg er kjempefornøyd med scoringen, men det viktigste er at vi vinner kampen og får tre poeng, sa Vecchia til Discovery.

Mellom svenskens to scoringer var det Per Ciljan Skjelbred som doblet trøndernes ledelse. Scoringen kom i kapteinens første kamp fra start siden han pådro seg en skade i kampen mot Lillestrøm 25. juni.

Sarpsborg fikk en redusering ved Ole Jørgen Halvorsen, men Rosenborgs tre poeng var aldri virkelig truet. Med poengtap til Molde mot Vålerenga er de nå kun fire poeng opp til serieleder Bodø/Glimt, mens Kristiansund og Molde er ett og tre poeng foran.

For Rosenborg er Viking, som de tapte mot for to runder siden, motstander i cupen onsdag, mens bunnlaget i Mjøndalen står for tur i Eliteserien søndag. En god opplevelse der kan bli avgjørende før toppoppgjøret mot Kristiansund om to uker.

– Vi får 2-0 til pause og har god kontroll. Enda bedre kontroll får vi på 3-0. Det er unødvendig å gi Sarpsborg muligheter i det hele tatt. Det ble en åpen kamp i andre omgang, men et godt resultat for oss på bortebane, sa trener Åge Hareide etter kampen.

– For mange små feil

Sarpsborg møter Øygarden i cupen onsdag og Strømsgodset i Eliteserien lørdag. Med 20 poeng har de seks poeng ned til både kvalifiseringsplass og Branns nedrykksplass.

– Vi er ikke i en posisjon der vi kan se oppover på tabellen. Det ser ut til at det skal bli en tett og vanskelig høst. Vi må forberede spillet vårt, særlig mot de lagene som er i nærheten av oss, sa trener Lars Bohinen etter kampen.

– Jeg tenker at vi gjør litt for mange små feil med ball, og i sum blir det for mye. Rosenborg får for mange overganger av oss. Vi er heller ikke effektive nok i sjansene vi får. Godt gjennomført kampplan fra Rosenborg, og vi må skjerpe presisjonen i eget spill, sa han.

– Gir bort mål

Sarpsborg startet kampen godt og hadde bra trykk fra start, men utover tok Rosenborg mer over. Vecchias første scoring kom etter flott samspill med Carlo Holse, som også hadde målgivende på den kampavgjørende scoringen mot Tromsø. Fra 17 meters hold plasserte svensken ballen lekkert forbi keeper.

2-0-scoringen kom i en dødballsituasjon. Frisparket fra utenfor hjørne av sekstenmeteren havnet til slutt hos Per Ciljan Skjelbred på 23 meters hold. Han smalt han ballen forbi alt og alle og i mål. Scoringen var Skjelbreds andre i RBK-drakta etter at han kom hjem til Trøndelag i fjor sommer.

– Vi startet bra de første 10-15 minuttene, men så blir vi utrolig slurvete og gir bort to mål, sa Sarpsborgs Joachim Thomassen til Discovery i pausen.

Iskaldt

Andre omgang startet uten de største mulighetene, men i det 56. minutt var Vechia igjen frampå. Denne gang ble han lekkert spilt gjennom av Emil Konradsen Ceïde og kunne sette ballen iskaldt i mål.

Sarpsborg slet lenge med å finne veien til en redusering, men i det 76. minutt smalt Halvorsen ballen i mål på volley fra 14 meters hold.

Scoringen ga håpet tilbake til hjemmelaget, men flere scoringen kom aldri. Eirik Wichne fikk riktignok en gigantisk mulighet med ni minutter igjen, men klarte ikke å styre ballen mellom stengene.

