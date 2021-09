Keeper Lie legger opp – blir sportsjournalist

sport

Lie begynner i Sunnmørsposten etter sesongen.

– Jeg ønsker å legge opp nå fordi jeg mangler motivasjon til å fortsette i den rollen jeg har i dagens AaFK-mannskap. Da frister det mye mer for meg å være sportsjournalist i Sunnmørsposten enn å spille fotball. Jeg er veldig trygg på at det er en riktig avgjørelse for meg og familien, og jeg er veldig ydmyk og stolt over at jeg kan gå inn i denne rollen fra desember av, sier Lie til Sunnmørsposten.

Lie hadde opprinnelig lyst til å legge opp i september, men AaFK klarte aldri å finne en erstatter for ham i overgangsvinduet. I år har han fungert som andrekeeper bak amerikanske Michael Lansing som har stått samtlige seriekamper for oransjetrøyene.

– Jeg trenger ikke å legge skjul på at det blir en utfordring å fortsette ut sesongen. Det er noe jeg, klubben og Sunnmørsposten hadde en intensjon om å få til før overgangsvinduet stengte, men det lot seg ikke gjøre, sier Lie.

Lie har også vært innom Hødd og Odd i sin fotballkarriere og spilt 32 aldersbestemte landskamper.

(©NTB)