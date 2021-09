«Perry» henter inn Lagerbäck som medhjelper

sport

Hansen ble ansatt som Östersund-trener tidligere i måneden, og det tok ikke lang tid før han kontaktet sin gamle overordnede i de norske fotballherrenes trenerteam.

Ifølge Lagerbäck skal han fungere som en slags sparringpartner for Hansen. Det forklarer han i et innlegg på Östersunds Facebook-side.

– Jeg sa at jeg selvsagt kan være med og assistere eller være sparringpartner. Om han vil at jeg skal gjøre noe, så gjør jeg det. Jeg har sett ÖFKs tre siste kamper, som han ba meg om å gjøre, og vi har pratet litt om hvordan laget presterer. Derfra er det Perry som bestemmer og tar beslutninger, sier Lagerbäck.

Lagerbäck og Hansen ble fjernet som trenere for Norge i desember i fjor. Siden har førstnevnte fungert som teknisk rådgiver for de islandske fotballherrene, men den jobben forlot han tidligere i måneden, ifølge Aftonbladet.

Per Joar Hansen har ledet Östersund i to seriekamper. De har gitt tap (0-1) for Sirius og seier (3-1) over Elfsborg, og laget ligger fortsatt sist i Allsvenskan.

