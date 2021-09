Fotballkvinnene fikk kontrabeskjed fra Kosovo – kampen TV-produseres likevel

sport

– En produksjon blir organisert fra det kosoviske fotballforbundets side. Vi venter bare på at NRK har kontroll på signalet, sier Knut Kristvang til NTB.

Han er daglig leder i det NFF-eide selskapet Fotball Media.

Kampen mellom Kosovo og Norge sparkes i gang klokken 19. Den vises på NRK 2 om alt går som det skal med det tekniske.

Tidligere tirsdag var Kristvang oppgitt over at det politiske valget i Kosovo så ut til å sette en stopper for en TV-sending av Norges oppgjør.

– Dette har stått på om forbundet i Kosovo finner en løsning på produksjon med sine TV-stasjoner. Vi har i lengre tid jobbet med å finne en løsning som sikrer at alle fotballinteresserte får se kampen, sa Kristvang.

Norge topper sin VM-kvalifiseringsgruppe etter 10-0-seieren over Armenia sist uke.

