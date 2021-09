Oilers unngikk hjemmeflause – overtidsseier for serieleder Stjernen

sport

Det lå lenge an til et sjokkresultat i Stavanger. Grüner ledet 3-1 med under ti minutter igjen av ordinær tid, men Sander Hurrøds redusering vekket Oilers-spillerne foran 1850 frammøtte.

Gjestene fra Oslo greide ikke å holde unna da de havnet i undertall med litt over fire minutter igjen. 18 sekunder senere gjorde Dan Kissel 3-3. I forlengningen scoret Anders Tangen Henriksen vinnermålet.

Hjemmelaget hadde nok regnet med tre poeng, men måtte nøye seg med to. Grüner innkasserte sesongens første poeng på en vanskelig bortebane. Oilers er tabellsekser med fem poeng etter tre kamper.

Scoret tidlig

Det var Tim-Robin Johnsgård som tok Grüner i ledelsen før fem minutter var spilt. Kort tid senere sørget Thomas Berg-Paulsen for at lagene var like langt.

Stillingen holdt seg helt til bortelaget hogg til igjen i midtperioden. Joachim Sommer Nielsen og Christoffer Gozzi la på hver sin scoring med sju minutters mellomrom.

Først mot tampen lyktes det Stavanger Oilers å komme tilbake.

To lag på ti poeng

Helt i toppen ligger Stjernen på ti poeng etter 3-2 og overtidsseier borte mot Lillehammer. Patrick Newell satte inn den avgjørende scoringen vel fire minutter ut i forlengningen.

Gjestene fra Fredrikstad ledet lenge 1-0 takket være målet til Stian Hansen. Tidlig i tredje periode snudde Lillehammer kampen ved Nicholas Dineen og Christian Fosse, men det skulle ikke bli hjemmeseier. I sluttminuttene utlignet Håkon Stormli til 2-2.

Sparta har også ti poeng etter fire runder. Tirsdag ble det 5-2 da laget tok imot tittelforsvarer Frisk Asker. Daniel Truklja (2), Niklas Roest, Sander Thoresen og Emil Lundberg scoret Spartas mål.

Vålerenga fikk med seg 3-2 fra bortemøtet med Ringerike, mens ligatreer Storhamar slo Manglerud Star 4-3 i Oslo. To kjappe scoringer fra Sander Engebråten sikret gjestene fra Hamar alle poengene.

