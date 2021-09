Sakor vender tilbake til Norge – klar for Brann

sport

Brann opplyser om overgangen på eget nettsted. Sakor kommer gratis ettersom han har vært klubbløs etter at han ble fristilt fra den greske klubben OFI Crete i sommer.

Mandag besto han den medisinske testen.

– Vi har hentet Vajebah fordi vi står overfor en lang og viktig høstsesong. Han har mye erfaring for å være så ung, og han tilfører oss en kvalitet som vi får bruk for i kampene fremover. Han kan spille alle plasser på midtbanen og er dyktig til å komme til gode muligheter, sier sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen.

Brann ligger nest sist ned to poeng opp til trygg plass med elleve kamper igjen av sesongen.

Sakor startet karrieren sin i Asker og fikk spille A-lagskamper der i ung alder. Deretter ble han klar for Juventus sitt juniorlag i 2013 som 15-åring. Han slo aldri gjennom der og har vært utlånt til belgiske Westerlo, Vålerenga, Willem II før han gikk til IFK Göteborg i 2018. Siden juli har han vært klubbløs etter to og et halvt år i OFI Crete.

Sakor står oppført med en rekke aldersbestemte landskamper.

– Jeg er er en spiller som er sulten på å vinne, og tar med meg en vinnermentalitet inn i garderoben. Jeg kan spille de fleste posisjoner på midtbanen og vil beskrive meg som målfarlig, sier han.

