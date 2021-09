Supporterne sier nei til VAR i Eliteserien

sport

Torsdag skal klubbene diskutere VAR, opplyser administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball til VG.

Han anslår at det vil koste mellom 12 og 18 millioner kroner i året for klubbene. Utgiftene vil bli tredelt mellom klubbene, Norges Fotballforbund (NFF) og rettighetshaver. Først må klubbene bli enige. Foreløpig er i hvert fall supporterne motstander av teknologien.

– Vi er imot innføring av VAR. Vi har tatt en ny runde på det nå. Det kommer til å ødelegge spontaniteten på tribunene, fastslår talsmann Ole Kristian Sandvik i Norsk Supporterallianse (NSA) overfor VG.

Tidligst er VAR aktuelt for 2023-sesongen. Dommersjef Terje Hauge i NFF opplyser at før en eventuell innføring må omkring 40 dommere gjennomføre et FIFA-kurs som vil ta om lag ett år.

(©NTB)