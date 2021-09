Boasson Hagen ga Uno-X tommel ned

sport

Rudsbygdingen har takket nei til å bli en del av Uno-X-satsingen. Det bekrefter lagets sportssjef Jens Haugland.

– Vi må bare erkjenne at det vi kom opp med, ikke var attraktivt nok for Edvald, sier han til TV 2.

Tanken var at Boasson Hagen kunne komme inn på laget som en mentor for et ungt mannskap.

– Vi skulle naturligvis ønske at han kom til oss, men har full respekt for hans valg. Edvald er en legende i norsk sykkel, og det hadde vært spennende å lære litt av alt han har vært med på, sier Haugland.

TV 2 har kilder på at Boasson Hagen fortsetter oppholdet i franske TotalEnergies. Han kom til laget foran årets sesong.

– Ingen kommentar, svarer 34-åringen på spørsmål om hvor han sykler i 2022.

(©NTB)