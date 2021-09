Elverum holdt i en omgang mot Sagosen & co.

sport

Det var utover i annen omgang at det tyske mesterlaget reiste seg selv om de ikke klarte å stikke helt ifra. Sagosen startet på benken, og han klarte ikke å sette sitt preg på kampen.

Gjestene fra Elverum kom veldig bra i gang og ledet 7-3 etter sju og ett halvt minutt. De ledet også 10-8, men et par angrepsfeil senere var Kiel à jour på 11-11.

Sagosen kom inn etter ett kvarters spill, men fant ikke nettmaskene i 1. omgang. Harald Reinkind scoret sju mål og ble sitt lags toppscorer. Sagosen måtte fyre av fire skudd før han fikk mål da han gjorde 31-28 i annen omgang.

Ved pause sto det 20-20 mellom de to lagene etter at Elverum hadde en tomålsledelse like før sidebytte. I annen omgang satte Kiel inn den danske stjernekeeperen Niklas Landin. Da ble det betydelig vanskeligere å få ballen i mål.

Sakte, men sikkert dro de tyske mesterne ifra utover i annen omgang, men de kom ikke flere enn fem mål foran.

Svenske Eric Johansson ble Elverums toppscorer med sju mål. Den norske landslagsstreken Thomas Solstad stoppet på seks mål.

Elverum spilte 27-27 mot Vardar i den første kampen i mesterligaens gruppe A. Neste kamp for de norske seriemesterne er borte mot Zagreb 29. september.

