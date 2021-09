Casper Ruud førstemann ut i Laver Cup: – Klar som et egg

sport

– Jeg er klar som et egg. Jeg har fått bra trening her i tre dager. Selvfølgelig er jeg spent siden det er første gang for meg i denne turneringen. Det er mye prestisje involvert, og jeg tror alle vil ha litt nerver, men det er ekstra gøy å få spille den første kampen og starte balletten, sier Ruud til NTB.

Han er første skandinaviske spiller i Laver Cup, som ble etablert i 2017 som en lagdyst mellom Europa og verdenslaget.

Det skal spilles tre single- og en doublekamp hver av de tre dagene. Ingen spiller kan spille flere enn to singlekamper i løpet av helgen, og Ruud skal altså i aksjon allerede i den aller første. Den starter 18.45 norsk tid.

Vil ta poenget

– Opelka er en tøff motstander, og han kommer til å ha hjemmepublikum i ryggen, men jeg skal gjøre mitt beste for å få et poeng til Europa, sa Ruud.

Legenden Björn Borg er kaptein for Europa-laget.

– Jeg har ikke møtt ham før, og det var gøy å gjøre det. Det blir ekstra kult å ha ham på benken som coach og kaptein. Han er en morsom fyr, og jeg tror han har veldig lyst til å vinne, slik vi alle har, sa Ruud.

Senere fredag spiller Matteo Berrettini mot Felix Auger-Aliassime og Andrej Rublev mot Diego Schwartzman, før Berrettini og Alexander Zverev møter John Isner og Denis Shapovalov i double.

Stor norsk helg

Samme helg som Viktor Hovland er på Europas lag i prestisjetunge Ryder Cup i golf mot vertsnasjonen USA, er Ruud på det europeiske laget i Laver Cup.

– Det blir nok litt golftitting mellom ettermiddags- og kveldsøkta. Det er gøy at vi har norske representanter i begge turneringer på en så stor idrettshelg. Forhåpentligvis kan vi føle oss litt ekstra stolte over å være norske denne helgen, sa golfinteresserte Ruud.

