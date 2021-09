En tittelmulighet borte for Solskjær: – De ga det et forsøk

sport

Manuel Lanzini scoret kampens eneste mål før ni minutter var spilt i det som var West Hams første seier på Old Trafford siden 2007. Dermed var det stopp for Ole Gunnar Solskjærs og hans menn i turneringen de har nådd semifinalen i de to siste sesongene.

– Det var en dårlig start igjen, det må vi gjøre noe med, sa Solskjær til Sky Sports.

– Etter det spilte vi bra i lange perioder og ga det et godt forsøk. Statistikk betyr ikke noe, men når man har 27 avslutninger, vet man at guttene har gitt det et forsøk, sa han.

United har fortsatt ikke vunnet et trofé under Solskjær og står med fire år uten en tittel. Det er den lengste perioden i klubben siden 1989.

– Press

– Man vil gå videre, men det er en lang sesong. Alle ga det et godt forsøk. Jeg kan ikke si noe på innsatsen. Vi har store kamper som kommer, og det var avgjørelsen vår, sa Solskjær, som endret hele laget fra søndagens 2-1-seier mot nettopp West Ham i Premier League.

West Ham på sin side gjorde ti endringer på startelleveren.

Fotballkommentator i Manchester Evening News, som følger Manchester United tett, mener klubben har satt seg under større press etter tapet, som var Solskjærs tidligste exit i enten ligacup eller FA-cup siden han overtok.

– Det første trofeet til José Mourinho og Pep Guardiola i England var ligacupen. Sir Alex Ferguson brukte det som et springbrett til større ting i 1992 og 2006, skriver han.

Kamper på rekke og rad

Lørdag venter Aston Villa i Premier League for Manchester United. Fire dager senere er det Villarreal på hjemmebane i mesterligaen. Der fikk Solskjær en dårlig start med 1-2-tap borte for Young Boys.

Tidligere Manchester United-manager David Moyes sitt West Ham møter Manchester City i den fjerde runden av ligacupen. Storlagene Liverpool, Chelsea og Arsenal er også videre.

