Fransk tennisspiller avbryter sesongen på grunn av vaksinereaksjon

34-åringen, som er nummer 73 på ATP-rankingen, ble vaksinert mellom OL og US Open.

– Siden jeg fikk vaksinen har jeg hatt problemer. Det har vært en serie plager. Plutselig kan jeg ikke trene, og jeg kan ikke spille, sier Chardy til nyhetsbyrået AFP.

Han sier at han får kraftige smerter over hele kroppen straks han anstrenger seg.

– Jeg har vært hos to ulike leger, og jeg har gjennomgått prøver. Jeg vet hva problemet er, og nå er det viktigste å ta vare på meg selv, sier han.

– Jeg foretrekker å bruke ekstra tid for å være sikker på at jeg kommer meg, i stedet for å skynde meg tilbake og så måtte slite videre med helseproblemer.

Chardy har på det beste vært blant de 30 høyest rangerte spillerne. Han har vunnet bare én singletittel i karrieren, men han har slått spillere som Roger Federer, Andy Murray og Daniil Medvedev.

