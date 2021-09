Klæbo friskmeldt og klar for løpsduell mot Tønseth

sport

Der møter han blant annet Didrik Tønseth og Sindre Bjørnestad Skar til duell, skriver Adresseavisen. Tønseth innehar løyperekorden i den fem kilometer lange løypa i bymarka i Trondheim, som har en stigning på 207 høydemeter.

Mandag opplyste langrennsløperens far og manager Haakon Klæbo til TV 2 at sønnen hadde slitt med mageonde i dagene i forveien, og at han derfor holdt seg i ro.

– Jeg er blitt frisk raskere enn hva jeg forventet. Jeg har hatt noen dager hvor jeg ikke har følt meg helt pigg og med magesmerter. De siste dagene har vært bedre, og jeg har kommet i gang med treningen igjen. Derfor slenger jeg meg med på Bråtesten, sier Johannes Høsflot Klæbo til Adressa.

