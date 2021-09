Pangstart for Johannessen – eagle på to første hull!

sport

Bedre kunne det knapt startet for nordmannen som i sommer var OL-deltaker i Tokyo. Fortsettelsen ble ikke like hvass, men han er på delt 3.-plass etter første dag, ett slag bak lederduoen.

Johannessen var blant spillerne som startet dagen på 10. hull i portugisiske Óbidos. Han brukte to slag på det første hullet han spilte (par fire) og tre på det neste (par fem). Dermed var han fire slag under par etter to spilte hull.

Resten av runden spilte han ett slag under par (tre birdier, to bogeyer), og han er fem under totalt. Skotske Ewen Ferguson og danske Martin Simonsen leder etter hver sin 66-runde (seks under par).

Johannessen spiller for topp-20-plass beste på rankingen i challengetouren. Ved avsluttet sesong (i november) får de 20 beste europatourkort for neste år. Før helgens turnering er han på 21.-plass.

Espen Kofstad er på 8.-plass på samme liste.

