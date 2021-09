Serieleder Stjernen tapte hjemme for Stavanger

sport

Lars Lundberg ble matchvinner for Sparta etter 3.39 minutter i sudden death, og laget er to poeng foran Stjernen og Lillehammer. Sistnevnte slo Vålerenga 5-4 borte etter forlengning takket være vinnermål av Stencer Humphries.

Frisk Asker slo Storhamar 4-1, mens Grüner vant bunn- og byduellen mot Manglerud Star 2-1.

Etter en målløs 1. periode tok Stavanger ledelsen ved Daniel Bøen Rokseth mot slutten av midtperioden. Dan Kissel økte til 2-0 tidlig i tredje periode. Arturs Niskakangas reduserte, men flere mål ble det ikke, og Stjernen gikk på sitt første tap denne sesongen.

Lå under to ganger

Ringerike tok overraskende ledelsen 1-0 borte mot Sparta. Kenneth Gulbrandsen scoret etter snaue ti minutter. Markus Fagerudd utlignet i et overtall i midtperioden, men Dustin Parks sendte Panthers i ledelsen på nytt mot slutten av perioden.

Robin André Soudsky utlignet tidlig i tredje periode, og Sparta sikret seg ekstrapoenget i forlengelsen. Med to poeng overtok Sparta tabelltoppen.

Vålerenga fikk en god start mot Lillehammer da Mathis Olimb satte 1-0 etter snaue tre minutter. Samme mann assisterte Mika Partanen til 2-0 etter 13.47, men Thor Jørgen Friestad og Humphries (i overtall) utlignet.

Overtallsmål

Lillehammer er gode i overtall, og det var ikke noe unntak da Nick Dineen satte 3-2-målet tidlig i tredje periode. Vålerenga svarte umiddelbart og ville også vise godt overtallsspill. Tobias Lindström var sistemann på pucken på 3-3-målet.

Andreas Martinsen gjorde lite av seg i kampen før han brukte fysikken sin og brøytet seg vei gjennom Vålerenga-spillerne og satte 4-3-målet, 13 sekunder før slutt klarte Olimb å sette utligningen til 4-4 da laget presset på med en mann mer på isen, men oslolaget måtte til sist tåle et nytt tap. Avgjørelsen falt etter 59 sekunder i forlengningen.

Frisk best

I Askerhallen tok Frisk Asker kommandoen over gjestende Storhamar. Hampus Gustafsson satte 1-0 etter 3.11. Laget økte til 2-0 ved Eskil Wold i et overtall i 2. periode. Rasmus Ahlholm reduserte tidlig i tredje periode, med en mann mindre på isen, og tente et nytt håp for Storhamar. Patrick André Bovim og Esbjørn Vold slukket det.

Grüner er inne i en god periode og tok ledelsen 2-0 over bykollega Manglerud Star etter to mål av Stian Thorbjørnsen. Steffen Thoresen gjorde kampen spennende igjen med litt over ti minutter igjen av kampen, men det holdt til seier og tre poeng til laget fra Grünerløkka. Dermed er MS jumbo i eliteserien.

