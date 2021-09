Bayern München vant derbyet i undertall

sport

Håvard Nielsen og hans lagkamerater presset høyt og aggressivt fra start i Bayern-derbyet, men ble tatt på en kontring etter ti minutter. Gjestene doblet ledelsen før pause og økte den ytterligere selv om Benjamin Pavard ble utvist tidlig i den andre omgangen.

Innbytter Cedric Itten nikket inn et trøstemål rett før slutt.

Robert Lewandowski ville med scoring ha tangert legenden Gerd Müllers rekord på scoring i 16 bundesligakamper på rad, men kom ikke nærmere enn en avslutning i tverrliggeren. Han tvang også fram selvmålet som ga 3-0-ledelse.

Rekord må vente

Thomas Müller vil med sin neste assist tangere Franck Ribérys rekord på 16 assist i et kalenderår, men han scoret i stedet det første målet. I det 10. minutt hogg han til da Maximilian Bauer bare endret retning på et innlegg fra lynvingen Alphonso Davies.

Davies var involvert også da Joshua Kimmich doblet ledelsen etter en halv time. Leroy Sané var nest sist på den scoringen.

Lewandowski traff tverrliggeren før hjemmelaget fikk sin til da største sjanse på overtid i omgangen. Nielsen nikket et hjørnespark videre, og ved lengste stolpe kom Paul Seguin så vidt for sent.

Utvist

I det 48. minutt fikk verdensmester Pavard rødt kort for å felle Julian Green og frarøve ham en klar målsjanse. Det hjalp ikke hjemmelaget inn i kampen.

Nielsen ble byttet ut midt i omgangen, og rett etterpå ble det 3-0 til bortelaget. I forsøket på at Kimmichs frispark nådde Lewandowski beinet Sebastian Griesbeck ballen mellom beina på egen keeper Sascha Burchert.

Itten nikket inn et innlegg fra Timothy Tillmann i det 87. minutt, men kunne ikke hindre at Greuther Fürth fortsatt er sist med bare ett poeng. Bayern på tabelltopp har 16 poeng av 18 mulige.

