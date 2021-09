Britisk tennissensasjon bytter ut treneren

sport

Richardson har trent den britiske 18-åringen i ungdomstiden og var med henne til New York, der hun ble den første som har vunnet en Grand Slam-turnering etter å ha spilt kvalifisering.

– Jeg føler at jeg på dette stadium i min karriere, hvor jeg skal spille mot det beste i verden, trenger en trener med erfaring fra WTA-touren og på høyeste nivå. Derfor leter jeg etter noen som har vært med på det og vet hva som skal til for å lykkes, sier hun.

Raducanu har på kort tid klatret flere hundre plasser på verdensrankingen og er nå nummer 22.

Hun hevder at hun ikke har blinket seg ut en ny trener ennå, men det spekuleres i at Darren Cahill kan være aktuell for jobben. Han avsluttet nylig sitt samarbeid med rumenske Simona Halep.

(©NTB)