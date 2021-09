Går videre med OL-sonderinger ett år på overtid

sport

Det opplyste idrettspresident Berit Kjøll da Idrettsforbundet arrangerte åpen time fredag. Idrettsstyret vedtok i 2019 at det skulle gjøres sonderinger internt i idretten og med myndighetene for å se på mulighetene.

Dette var en jobb som skulle startet i fjor, men koronapandemien ga andre utfordringer for idrettsforbundet.

– Det er veldig viktig at vi rammer dette arbeidet godt inn. Vi vil sette ned et utvalg som vi opprinnelig ville gjøre for et godt år siden, men som vi satte på vent fordi vi var midt i pandemien, sa Kjøll.

Det vil bli satt ned et utvalg til arbeidet. Utvalgets mandag og hvem som skal være med der, blir utarbeidet fram til neste idrettsstyremøte 14. oktober.

– Utvalget skal kun se på om vi kan få et OL i første omgang og eventuelt når, sa Kjøll.

Deretter skal det tas stilling til om man skal gå i dialog med IOC.

Neste «ledige» vinter-OL er i 2030. Den internasjonale olympiske komité (IOC) vedtar hvem som får disse lekene i 2022 eller 2023. 2023 er det neste ordinære idrettstinget.

Etter en lang prosess trakk Norge seg i oktober 2014 fra kampen om å få arrangementet i 2022.

Norge har arrangert vinter-OL to ganger tidligere. Det var i 1952 (Oslo) og 1994 (Lillehammer).

