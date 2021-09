Ajer involvert i «alt» da Brentford sikret 3-3 mot Liverpool

sport

Resultatet må regnes som noe av en bragd for nyopprykkede Brentford. I sin første kamp på øverste nivå i England siden 1947 slo de riktignok Arsenal 2-0, men mens London-rivalen er på 13.-plass i Premier League, leder Liverpool serien.

– Det var fantastisk publikum i dag. Vi spiller 3-3 mot Liverpool, det er det vi drømmer om som barn. Før kampen sa vi at vi skulle prøve vårt beste mot Liverpool, et av de beste lagene i verden, og nå klarte vi uavgjort, sa Brentford-målscorer Janelt til Sky sports etter kampen.

– Vi kom tilbake etter å ha ligget under to ganger. Vi har mentaliteten til å score, og kanskje vi med litt flaks kunne fått 4-3.

Redning på strek

Ajer var involvert allerede da Mohamed Salah i det sjuende minutt var nær ved å sette sitt 100. Premier League-mål. Han ble slått gjennom av Diogo Jota, og Salah unngikk offsidefella fordi Ajer ikke var på linje med lagkameratene. Han rettet derimot selv opp ved å kaste seg inn mot mål og ryddet unna like før ballen passerte streken.

Etter flere store målsjanser, inkludert en der Joel Matip stanset en lobb på streken, tok Brentford ledelsen etter 26 minutter ved Ethan Pinnock.

Fire minutter senere kom utligningen fra Jota. Og mens Ajer var reddende engel tidlig i kampen, var hans involvering av det svakere slaget denne gang. Nordmannen var aldri i nærheten av å true Jota og må ta sin del av skylden for den raske utligningen.

– Skuffende

Etter pause fikk Salah endelig sitt 100. PL-mål VAR-godkjent etter først ha blitt avblåst for offside.

Vitaly Janelt sørget for utligningen, mens Curtis Jones ga gjestene en ny ledelse. Hans skudd fra 20 meters hold gikk via Ajer, noe som gjorde at ballen ble utakbar for keeper David Raya.

Med knappe ti minutter igjen av ordinær tid sørget derimot Yoane Wissa for at det ble poengdeling.

Begge lag hadde store muligheter til å sikre seieren i sluttminuttene, men 3-3 ble resultatet.

– Det var en intens kamp, som vi visste det ville bli. Det er et vanskelig stadion. Det er en fantastisk atmosfære, og de gjorde det vanskelig for oss. Å lede to ganger, men ikke holde ut er skuffende, sa Jordan Henderson.

Klopp hyllet Brentford-keeperen

– Det var en vill opplevelse. De fortjente målene med den måten de spilte. Vi klarte åpenbart ikke å håndtere de lange ballene i dag, men vi burde ha scoret flere mål. Vi skapte mange klare muligheter, men klarte ikke å håndtere dem defensivt, sa trener Jürgen Klopp.

Han var særlig imponert over keeper Raya.

– Keeperen burde hatt nummer ti på ryggen med måten han spilte på, sa han.

– Jeg er der for å hjelpe laget. Det er min jobb. Jeg er ikke fornøyd med å slippe inn tre mål, men slike ting skjer, særlig mot et av de beste lagene i verden, sa Raya selv.

(©NTB)