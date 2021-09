Strømmen truet, men Aalesund opp på opprykksplass – KFUM best i Oslo-derby

sport

Aalesund tok ledelsen mot Strømmen allerede i det 6. minutt da Simen Bolkan Nordli fant en åpen Sigurd Haugen foran mål. 20 minutter senere doblet Erlend Segberg ledelsen etter å ha vunnet en duell like foran keeper på streken.

Kristoffer Barmen økte fra straffemerket i det 33. minutt etter at Nordli ble felt, men kun minuttet senere reduserte Christopher Cheng for Strømmen etter et soloraid og langskudd.

Aalesund så likevel lenge ut til å kontrollere til tre poeng, men med fem minutter igjen av ordinær tid serverte Cheng til Magnus Lankhof Dahlby, som skapte nytt liv i kampen.

Gjestene var nær utligningen flere ganger, men sunnmøringene slapp med skrekken og tok seg forbi Jerv og opp på 2.-plass i 1. divisjon. De er poenget bak HamKam, som søndag tar imot Jerv.

4.-plasserte Fredrikstad møter Start, mens 5.-plasserte Sogndal spilte 0-0 mot Bryne lørdag.

KFUM best i Oslo-derby

KFUM Oslo holder den siste plassen som gir kvalifiseringsspill om opprykk. De tok lørdag imot Grorud til et realt Oslo-oppgjør.

Hjemmelaget var heldig som ikke havnet under etter kvarteret spill. Keivan Ghaedamini la inn det som så ut som en enkel ball for keeper, men Emil Ødegaard klønet og sendte ballen mot eget mål. Takket være en rask KFUM-forsvarer ble det ikke ledelse for gjestene fra Groruddalen.

Ingen av lagene kom noe nærmere scoring før Stian Sortevik sendte hjemmelaget i ledelsen med et brassespark like før timen var spilt. I det 74. minutt ble KFUMs ledelse doblet da Jesper Taaje steg til værs og stanget et hjørnespark i nettet.

Raufoss er fortsatt tre poeng bak KFUM etter 0-2 borte mot Ull/Kisa. Laget fikk en drømmestart da Markus Johnsgård sendte laget i ledelsen i det 6. minutt. Doblingen sto Sivert Westerlund for midtveis i 2. omgang.

Ranheim-smell

I Trondheim så Elias Hoff Melkersen lenge ut til å bli den store helten for Ranheim mot Åsane. Med to mål før pause, hvorav det ene fra straffemerket, sørget han for å gi de blåkledde de som så ut til å være en komfortabel ledelse, men det endte 2-2.

Like før timen var spilt kom reduseringen, som var av det merkelige slage. Keeper Magnus Lenes bommet fullstendig med utkastet, og ballen endte opp hos Jonas Tillung Fredriksen omtrent 30 meter fra mål. Han dro med seg ballen inn i banen, fikk drømmetreff på ballen og sørget for ny spenning i kampen.

Geir André Herrem sørget for 2-2 og poengdeling tolv minutter før full tid.

Ranheims naboer i øst, Stjørdals-Blink, måtte reise poengløse hjem fra Sandnes og møtet med Ulf. Aleksander Foosnæs satte en retur i det 39. minutt, men ble kun fem minutter senere syndebukk da han ga Sandnes Ulf straffe. Den lurte Erlend Hustad forbi keeper David Paulmin.

På et hjørnespark sju minutter før full tid var Espen Berger på ballen og ble matchvinner med 2-1-målet.

