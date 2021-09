Bittert derbytap for Deilas New York: – Vi er skuffet

sport

Dermed gikk det fra vondt til verre for New York City, som torsdag avga poeng med 1–1 borte mot New York Red Bulls. Lørdag vant Red Bulls 1–0 på New York Citys hjemmebane.

– Det var en vanskelig kamp, det er annerledes å spille mot Red Bull enn mot andre lag. Vi tapte som et lag i dag. Vi var ikke gode nok individuelt eller som gruppe. Det er skuffende, men det er sånn som skjer i fotball. Mitt fokus nå er hvordan vi reiser oss på onsdag, sa Deila.

New York City har hatt flere skuffende resultater i det siste, men ligger fortsatt på tredjeplass i serien. Ned til åttendeplassen, som ikke gir sluttspillomspill, er det nå bare tre poeng.

– Vi er klar over hvordan tabellen ser ut. Det er mange som er skuffet i garderoben i dag, sa Deila.

Kampens eneste mål kom etter 42 minutter da Omir Fernandez ble spilt fri like ved femmeteren og enkelt kunne styre ballen i mål. Deilas lag hadde flere muligheter til å utligne, blant annet da Jesus Medina fikk heade fra kloss hold etter 78 minutter. Men Red Bull-keeper Carlos Miguel Coronel reddet mesterlig.

Ola Kamaras DC United slo Cincinnati 4-2, men den norske spissen gikk målløs av banen etter 65 minutter.

