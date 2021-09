Blummenfelt på femte da OL-rivalen sikret Super League-seier i triatlon

sport

Blummenfelt deltok bare i én konkurranse i Super League, og var dermed ikke med i kampen om en topplassering sammenlagt. Men han ble femte best i løpet, som er det første Super League-løpet i USA, og nummer 15 sammenlagt.

Yee vant løpet foran Marten Van Riel og Vasco Vilaça. Det måtte fotofinish til for å skille Yee og Van Riel, og til slutt ble seiersmarginen dømt til 0,2 sekunder.

Etter fire konkurransehelger var det bare 1,6 sekunder som skilte Yee fra Hayden Wilde, som tok andreplassen i sammendraget.

– Det var fantastisk, jeg kan ikke tro det. Det er så bra for sporten vår å ha et slikt spennende løp her i USA. Kortbaneløp har ikke alltid vært så populært her, men se så mange som var til stede i dag. Det er fantastisk å se, sa Yee.

Gustav Iden ble nummer ni i Malibu. Også han deltok kun i det løpet, og det ble dermed en 17.-plass sammenlagt.

I kvinneklassen sikret briten Georgia Taylor-Brown seg seieren sammenlagt med en andreplass bak Flora Duffy.

(©NTB)