Formel 1: Hamilton tok seier nummer 100 i regndramaet i Sotsji – tok over VM-ledelsen

Lewis Hamilton startet som nummer fire i løpet, og tapte tidlig to plasser. Han hentet seg imidlertid inn etter hvert og havnet til slutt på 1.-plass. Det sikrer ham VM-ledelsen etter helgens runde og hans seier nummer 100.

– Jeg vil starte med å takke publikum. Det har tatt langt tid å ta seg til 100, jeg var ikke engang sikker på at det skulle komme. Jeg var så klar på at jeg skulle gjøre en god jobb i dag, sa Hamilton etter seieren.

Han leder nå med to poeng ned til VM-rival Max Verstappen, som startet helt bakerst i Russland. Han herjet med feltet og kjørte seg opp til 2.-plass. Dermed minimerte nederlenderen skaden etter at han byttet motor og dermed startet bakerst. Carlos Sainz tok 3.-plassen.

– Å komme fra sisteplass til 2.-plass er selvfølgelig veldig bra, sa Verstappen.

Mot slutten kjørte både Hamilton og Verstappen forbi Lando Norris, som startet helt først i løpet. Der resten av feltet valgte å sette på regndekk valgte Norris ikke å gjøre det, og tapte dermed sin første seier i Formel 1. Han endte til slutt som nummer sju.

Motorbytter

Flere av de store navnene i Formel 1-sirkuset måtte starte bakerst i løpet, noe som skapte stor spenning.

I tillegg til at VM-leder Verstappen byttet motor og startet bakerst, kontret Mercedes og Valtteri Bottas med det samme for å gjøre den allerede vanskelige jobben tyngre for nederlenderen.

Det fungerte ikke slik de ønsket da Verstappen kom forbi Bottas etter kun sju runder, og dermed var jakten i gang for Verstappen som naturlig nok ikke ønsket å tape så altfor mye til Hamilton i sammendraget.

Det gjorde han ikke da han med et monsterløp kjørte seg opp til 2.-plass.

Ny spenning

Nå leder altså Hamilton VM-sammendraget med to poeng ned til Verstappen med sju runder igjen av årets Formel 1-sesong.

Dermed ble det en ny tvist i kampen om VM-seieren denne helgen.

Nå er det duket for mye spenning framover for Formel 1-stjernene og spesielt Hamilton og Verstappen som skal kjempe om ledelsen i VM på ny om to uker, da de skal kjøre i Tyrkia.

