Formspiller Vecchia helten da Rosenborg feiret Eggen med seier mot Mjøndalen

Vecchia sendte Rosenborg i ledelsen til pause da han smelte en ball utakbart i lengste hjørne. Etter at Kent Håvard Eriksen utlignet ti minutter etter pausen, sikret han igjen ledelsen med kvarteret igjen å spille. Noah Holm hadde målgivende på begge scoringene og gjorde selv 3-1-målet på overtid.

– En herlig seier. Det ble litt tett, men det er fantastisk å vinne, sa Vecchia til Discovery.

Vecchia ble benket før oppgjøret mot Tromsø for to uker siden, men svarte på det ved å bli matchvinner som innbytter. Mot Sarpsborg for en uke siden var han tilbake i startelleveren og takket for tilliten med to mål i 3-1-seieren. Han står nå med sju mål de siste fem seriekampene.

– Han er farlig og scorer mål. Vi må prøve å ha ham sentralt, sa trener Åge Hareide til Discovery etter kampen. Han var til tross for seier ikke kjempefornøyd med kampen.

– Vi er litt for lite effektive. Vi slapp dem inn i kampen, og det er unødvendig. I første omgang hadde vi vel 70-30 i ballbesittelse. De er sterke på dødballer, og da kan alt ting skje. Det var deilig å få 2-1 og 3-1-scoringene.

Bursdagssang

Etter at ledelsen var sikret for andre gang, runget bursdagssangen utover Lerkendal stadion. Kampen var den første på hjemmebane ikke bare etter opphevingen av koronarestriksjonen, men også etter at trenerlegenden Nils Arne Eggen fylte 80 år 17. september.

Selv om koronarestriksjonen nå er fjernet var mange av Lerkendals 21.400 seter ledige søndag kveld. Markedssjef Harald Lundemo i RBK sa lørdag til NTB at de håpet på 9-10.000 tilskuer, mens fasiten ble 10.021.

– Han er sikkert glad, men det viktigste var å ha 10.000 på tribunen i dag, sa Hareide på spørsmål om hvordan det var å feire Eggen.

Til tross for seier og 3.-plass i Eliteserien var det ikke bare fryd og gammen i Trondheim. Trøndernes landslagskeeper André Hansen måtte nemlig ut med skade etter timen spilt.

For Mjøndalen fortsetter krisen. De er sist i Eliteserien med tre poeng opp til Brann på kvalifiseringsplass.

– Vi hadde en ganske god plan, og jeg synes vi gjennomførte den greit. Men vi må sette sjansene våre. Vi scoret et fint mål og hadde en kjempemulighet på 1-1, sa trener Vegard Hansen.

Tungstartet

RBK så fra start ikke ut til å skulle imponere foran jubilanten, men etter kvarteret løsnet det.

I løpet av kort tid var Emil Konradsen Ceïde frampå to gangen, først da keeper Sosha Makani stoppet et skudd fra 16 meter, så da han fra nede ved dødlinjen lobbet ballen over Makani uten at noen av lagkameratene greide å få ballen over streken.

I stedet var det altså en annen formspiller som skulle sende hjemmelaget i ledelsen. Anders Konradsen slo ballen til Holm, som på lekkert vis flikket ballen videre til Vecchia. Han smelte den i lengste hjørne.

Rosenborg var det klart beste laget før pause, men skulle nok gjerne sett at ledelsen var større. Da Mjøndalen kom mer inn i det etter pausen, og Eriksen attpåtil satte utligningen, ble det ekstra tydelig.

Eriksen slo Dahl Reitan i kampen om ballen etter et innlegg fra Nikolas Walstad og plasserte ballen helt nede ved stolperota.

Etter utligningen kunne det gått begge veier på Lerkendal, men det var altså hjemmelaget som fikk uttelling. i det 74. minutt stusset Holm et hjørnespark videre til Vecchia, som scoret. Fem minutter på overtid ble Holm servert av Ceide, og han kunne enkelt fastsette resultatet.

– Han (Holm) er veldig dyktig, og interessant for framtiden. Det samme er Emil. De er lovende spillere og gøy å se at de lykkes, sa Hareide om de to.

