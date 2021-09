Hoelgaard imponerte i VM: – Ble litt for nølende

sport

Ålgård-mannen kom seg med i en sterk 17 mann stor gruppe med om lag fem mil til mål. Alaphilippe stakk fra resten av gruppa med 18 kilometer igjen, mens fire menn, deriblant danske Michael Valgren, fikk en luke noen kilometer senere.

– Jeg er fornøyd med veldig mye, men jeg er litt skuffet over at jeg ikke var med da den gruppen gikk. Det er sånne grupper jeg prøver å se etter, men jeg ble litt for nølende. Det var en gullmulighet til å komme i topp fem. Jeg er stolt av det jeg gjør ellers i dag, sa Hoelgaard til TV 2.

Hoelgaard ga ikke opp kampen om de fremste plassen og var offensiv bak. Han kom seg løs sammen med britenes OL-vinner i terrengsykling Thomas Pidcock og franske Valentin Madouas, men fikk det noe tyngre de siste kilometerne, ble hentet av gruppen bak og endte altså på 12.-plass.

Dylan van Baarle tok sølv, mens Valgren ble bronsevinner. Jasper Stuyven ble bestemann for hjemmenasjonen Belgia, men han ble slått i spurten og endte på den sure 4.-plassen. Stuyven kommer fra vertsbyen Leuven.

Tar steget opp

Hoelgaard viste at 7.-plassen fra det tøffe EM-rittet for to uker siden ikke var noe blaff. Uno-X-rytteren har også en etappeseier fra Arctic Race i august i år.

26-åringen syklet i sine første seniorår for Quicksteps utviklingslag Etixx sammen med broren Daniel. Han har siden syklet for Coop, Joker og siden 2019-sesongen for Uno-X. Neste sesong tar han steget opp på verdenstournivå i Trek-Sagefredo.

– Jeg føler jeg har tatt et steg opp i år og etablert meg. Det er veldig kult. Jeg tar med meg det videre. Jeg har hatt god fremgang, men manglet akkurat litt på styrken i dag. Får håpe det kommer til neste år, sa Hoelgaard.

18 mil med kjør

Det var fullt kjør nærmest fra start søndag. Det sedvanlige bruddet fikk gå fra start, men allerede med 18 mil til mål ble det liv i gruppa bak da blant andre belgiske Remco Evenepoel stakk fra feltet. Da var også Hoelgaard på offensiven og kom seg med som Norges mann i gruppen.

Den gruppen ble etter hvert hentet, uten at det betydde at det var mange lange rolige perioder for rytterne. Flere måtte slippe halen av hovedfeltet. For Norges del valgte Odd Christian Eiking å stå av.

Med i overkant av ni mil igjen ble en ny større gruppe etablert. Denne gang var Rasmus Tiller, som VM-debuterte som senior, Norges mann.

Han ble hentet da en av rittets korte kneiker ble forsert med i underkant av sju mil til mål. Da viste også Alexander Kristoff svakhetstegn.

Ikke lenge etter etablerte altså den 17 mann store gruppa seg. Der hadde både Italia, Belgia og Frankrike med tre ryttere, blant dem Alaphilippe, Wout Van Aert og Sonny Colbrelli.

Kristoff kom i mål uten å være i nærheten av medaljekampen, som 21.-mann.

Kaotisk

Rittet gikk i år ikke i en rundløype, men to ulike, én inne i byen Leuven og én mer landlig. Løypemessig minnet rittet på de mange vårklassikerne i Flandern.

Søndagens VM-ritt ble av det kaotiske slaget med en rekk uhell og velt. Blant annet måtte både 2019-mesteren Mads Pedersen og hans to danske lagkamerater Andreas Kron og Mikkel Honoré stå av. Det samme måtte også blant annet 2011-mester Mark Cavendish og Matteo Trentin, som ble 2.-mann bak Pedersen i 2019.

