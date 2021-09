Hovland måtte tåle sitt tredje tap i Ryder Cup – USA mot klar seier

sport

Lørdag ble det tap i foursome med Bernd Wiesberger, selv om den europeiske duoen tidlig ledet med tre hull. De var foran det meste av kampen, men Justin Thomas og Jordan Spieth slo hardt tilbake og vendte kampen i sin favør med seier på tre strake hull fra det 14. hullet.

Sammen med Tommy Fleetwood ga nordmannen noen timer senere Bryson DeChambeau og Scottie Scheffler hard kamp i fourball i vinden på Whistling Straits-banen. De tok ledelsen tre ganger, men igjen avgjorde amerikanerne ved å vinne 14., 15. og 16. hull.

USA har dominert parspillet og leder 11-5 foran søndagens singlekamper, der vertsnasjonen trenger bare 3,5 av 12 mulige poeng for å vinne pokalen.

Hovland har imponert mange i sin første Ryder Cup-deltakelse. Både hans solide spill og positive energi har gjort at lagkameratene sto i kø for å spille med ham, og han var sammen med verdensener Jon Rahm den eneste som av Europa-kaptein Padraig Harrington fikk tillit til å spille fire parkamper av fire mulige.

På USA-laget er verdenstoer Dustin Johnson den eneste som har spilt alt.

Poengmessig har det ikke gått like bra for Hovland, og det ble bare et halvpoeng på hans fire Ryder Cup-dueller. Det kom sammen med Fleetwood i fourball fredag.

Spennende

Lørdag gjorde duoen et nytt forsøk, og som i alle sine tidligere kamper fikk Hovland tidlig kjenne på følelsen ved å lede. På 3. hull rullet han inn en birdieputt amerikanerne ikke greide å matche.

DeChambeau utlignet på 5. hull, og Scheffler ordnet USA-ledelse to hull senere. Hovland hadde svar. Han utlignet med en parputt på 8. hull og sendte Europa i ledelse igjen med en birdie på 9. hull. Det var hans fjerde birdie på første halvdel av banen.

DeChambeau utlignet, men på 12. hull rotet amerikanerne seg bort og ga opp hullet. Dermed tok Europa-duoen ledelsen for tredje gang.

Fleetwoods miss fra kort hold gjorde at USA utlignet igjen på 14. hull, og på det neste senket Scheffler en lang birdieputt som ga amerikanerne ledelsen med tre hull igjen å spille. Den ble økt til to på neste hull.

Europeerne vant 3., 8., 9. og 12. hull, amerikanerne 5., 7., 10., 14., 15., 16. og 17. hull.

Hele veien

Tidligere på dagen tok Hovland og Wiesberger kommandoen med seier på 1., 3. og 6. hull. På 7. hull begynte amerikanerne opphentingen, og i løpet av fire hull var de à jour. De vant også 9. og 10. hull.

Det så ut til å ordne seg for Hovland og makkeren da Spieth slo i sandgraven på 12. hull. Verken Thomas eller Spieth greide å slå seg ut av den, og de ga opp hullet. Dermed ledet Europa igjen.

Det skulle ikke vare lenge. USA utlignet på 14. hull, tok ledelsen på det neste, og da Europa-duoen greide birdie på 16. hull rullet Spieth like godt inn en eagle.

Europeerne forlenget kampen til siste hull ved å vinne det 17. hullet, men amerikanerne lukket døra.

Fredag tapte Hovland foursome sammen med Paul Casey mot den sterke duoen Dustin Johnson og Collin Morikawa, mens han fant tonen med Fleetwood i fourball og ledet mye av veien før det ble uavgjort mot Justin Thomas og Patrick Cantlay.

Den spanske duoen Jon Rahm og Sergio Garcia har vært Europas lyspunkt, med seier i alle tre kamper de har spilt sammen. Veteranen Garcia er oppe i 25. seirer i Ryder Cup-kamper. Nick Faldo hadde den gamle rekorden med 23.

