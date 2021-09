Kristian Krogh Johannessen på 9.-plass i Portugal

sport

Johannessen ledet turneringen halvveis, men lørdagens runde to slag over par sendte ham nedover på listene. Søndag lå han en stund an til å klatre, men to bogeyer på siste halvdel av runden ødela etter at han var fire slag under halvveis.

70-runden (to under par) gjorde at han endte på 9.-plass, åtte slag bak den tyske turneringsvinneren Marcel Schneider.

Dermed er han fortsatt på 21.-plass på rankinglista for challengetouren. De 20 beste ved avsluttet sesong får tourkort på europatouren neste år. Espen Kofstad, som ikke deltok i Portugal, er på 9.-plass.

(©NTB)