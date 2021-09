LSK-blemme holder liv i Vålerengas medaljehåp

sport

Gjestene fra Lillestrøm hadde utlignet ved Mimmi Löfwenius Veum, men serverte Vålerenga seieren på tampen. Malin Brenn mistet på klønete vis ballen til Agnete Nielsen, som enkelt kunne sette inn vinnermålet.

– Den kom plutselig, og jeg hadde ikke andre tanker i hodet enn at den skulle inn. Det var deilig. Vi hadde troen på det hele tiden, sa Nielsen til NRK.

Helt på tampen kunne Ina Gausdal ha sikret 2-2 for LSK, men Jalen Tompkins vartet opp med en kjemperedning og forhindret uavgjort.

Nærmere

Seieren gjør at regjerende mester Vålerenga bare er to poeng bak 3.-plasserte LSK Kvinner når fire serierunder gjenstår. Det skal imidlertid nevnes at LSK har en kamp til gode på rivalen.

– Jeg synes vi gjør en ålreit prestasjon. Det er en tett, jevn kamp med temperatur. Og det (tapet) er jo bittert, sa LSK-trener Knut Slatleim.

Vålerenga ledet søndagens kamp lenge etter Marie Døvik Markussens 1-0-mål i det 34. minuttet. Hun ble frispilt på kanten og vippet ballen elegant over landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand.

Det var langt mellom de store sjansene etter Markussens mål, men Fiskerstrand måtte i aksjon og leverte en god redning på en avslutning fra Nielsen etter en drøy times spill.

Snaue kvarteret før slutt utlignet LSK takket være et flott og noe heldig sololøp fra Emilie Haavi. Hun fikk ballen tilbake etter å ha prøvd å slå inn, og på innlegg nummer to traff hun låret til Veum, slik at ballen spratt i mål.

– Dritt

Seieren skulle likevel gå til VIF etter forsvarsblemmen i det 88. minuttet. Det tenner et fornyet håp om en topp-tre-plassering for Oslo-laget.

– Vi er veldig uheldige. Det er høy temperatur og ganske dårlig stemning når man spiller mot Vålerenga. Dette er noe dritt, sa Veum.

Sandviken leder serien suverent med 40 poeng, mens Rosenborg følger sju poeng bak og Lillestrøm ytterligere fem poeng bak.

