Landslagskeeper André Hansen av banen etter timen spilt: – Noe med øyet

sport

Hansen måtte sette seg ned på gressmattene like etter at timen var spilt. Han fikk tilsyn av laglegen på banen, men måtte til slutt byttes ut med Julian Faye-Lund.

– Det var noe med øyet. Vi må sjekke det, sa Hareide til Discovery på spørsmål om hva som hadde skjedd.

Keeperen er ikke den eneste landslagsspilleren som er rammet av skade den siste tiden. Lørdag ble det kjent at Alexander Sørloth må stå over kampene mot Tyrkia og Montenegro i oktober, mens Erling Braut Haaland sto over for Borussia Dortmund samme dag på grunn av muskulære problemer.

Det er landslagsuttak kommende tirsdag. Den viktige bortekampen mot Tyrkia i VM-kvalifiseringen spilles 8. oktober. Tre dager senere kommer Montenegro til Ullevaal.

(©NTB)