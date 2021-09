Landslagskeeper André Hansen av banen etter timen spilt

sport

Hansen måtte sette seg ned på gressmattene like etter at timen var spilt. Han fikk tilsyn av klubblegen på banen, men måtte til slutt byttes ut med Julian Faye-Lund.

– Han går av fordi han har vondt i det venstre kneet sitt. Det er det vi kan si per nå. André har fått en vridning som gjorde vondt, sier RBK-lege Reidar Due til Adresseavisen.

– Vi må se hvordan han har det i morgen før vi vet mer om gangen videre, sier Due.

Keeperen er ikke den eneste landslagsspilleren som er rammet av skade den siste tiden. Lørdag ble det kjent at Alexander Sørloth må stå over kampene mot Tyrkia og Montenegro i oktober, mens Erling Braut Haaland sto over for Borussia Dortmund samme dag på grunn av muskulære problemer.

Det er landslagsuttak kommende tirsdag. Den viktige bortekampen mot Tyrkia i VM-kvalifiseringen spilles 8. oktober. Tre dager senere kommer Montenegro til Ullevaal.

(©NTB)