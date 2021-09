Nytt Vipers-tap i mesterligaen

sport

Vipers hang riktignok med de ti første minuttene og ledet på et tidspunkt 4-3. Da Camila Micijevic ga Metz 6-5 i det 12. minutt begynte derimot en tung periode for Kristiansand-laget, og fem minutter senere lå de under med fem mål.

Vipers reduserte flere ganger, men gikk til pause på stillingen 14-9 til de franske kvinnene.

Sørlendingene hadde en bedre periode midtveis i 2. omgang og var på det minste kun to mål bak, men truet aldri Metz.

Nora Mørk ble toppscorer for Vipers med fem mål på 14 skudd, en sterk kontrast til forrige mesterligakamp mot svenske Sävehof sist helg da hun endte på tolv mål.

Seieren mot Sävehof var en opptur etter 29-35-nederlaget mot Györ i åpningskampen, men søndag ble det altså nytt nederlag.

Nettopp Györ, som slo CSKA Moskva 32-22 søndag, topper gruppe B med seks poeng, mens Metz har fire poeng med en kamp mindre spilt. De to beste lagene etter at alle de åtte lagene har møtt hverandre to ganger går direkte videre, mens 3.- til 6.-plass må ut i omspill om kvartfinaleplass.

