Riki Alba med hattrick da FFK herjet med Start

Start åpnet godt og tok ledelsen etter kun fem minutters spill. Et innlegg fra Ask Tjærandsen-Skau fant foten til Cameron Cresswell, som kastet seg fram i feltet og tuppet inn 1-0 til vertene. Men så våknet gjestene.

Først utlignet Riki Alba til 1-1 med et hodestøt, før han sendte FFK opp i 2-1 etter vakkert angrepsspill fra gjestene. Etter at Eman Markovic utlignet på returen på et straffespark forårsaket av Alba, kunne han krone sitt hattrick ved å hamre ballen i mål fra sju meter etter 37 minutter.

På overtid av den første omgangen lå ballen igjen i nettet for gjestene. Vegard Bergan slurvet det til i klareringsforsøket og videresendte et innlegg i eget mål til 2-4.

Ti minutter etter sidebytte la Tafoeek Ishmaeel på til 5-2, før FFK etter en drøy time igjen viste at de kan spille vakker angrepsfotball. Henrik Kjelsrud Johansen fikk æren av å avslutte i mål.

Nå har Start kun to poeng ned til Stjørdals-Blink som ligger an til nedrykkskvalifisering, mens Fredrikstad har fire poeng opp til toppen.

