Sterk Odd-seier i Haugesund – treneren vil ha Svendsen permanent

Med det er Svendsen oppe i sju mål på sine fem siste kamper i Odd-trøya. 24-åringen er leid inn fra danske OB og har hatt en fantastisk høstsesong.

– Han er «on fire». Han har vært meget god og avgjørende for oss. Det er deilig å ha Sander Svendsen i Odds ballklubb nå, smilte trener Jan Frode Nornes til Discovery etter den solide seieren borte mot Haugesund.

Nornes måtte erkjenne at han gjerne vil ha Svendsen med seg på mer permanent basis. Låneavtalen varer ut årets sesong.

– Jeg håper jo det, og det har jeg sagt til Sander også. Han trenger kontinuitet og tryggheten i å spille kamper, og det får han i Odd. Jeg tror også at Sander har et sterkt ønske om å bli. Så det håper jeg vi kan ordne.

I form

Foruten Svendsen scoret Joshua Kitolano og Espen Ruud for et Odd-lag som har vært gode på bortebane i det siste. 3-0 over Vålerenga i NM i midtuken (to Svendsen-mål) ble fulgt opp av nok en god bortekamp.

– All ære til hele laget for måten vi opptrer på. Vi gjennomfører en god bortekamp på en meget vanskelig bane, sa Nornes om Haugesunds andre hjemmetap for sesongen.

Kampen startet meget bra for gjestene, som utnyttet en litt sløv opptreden av FKHs Niklas Sandberg etter seks minutter. Kitolano snappet ballen og satte fart framover. Etter hvert fikk han ballen tilbake, og han vendte av en Haugesund-spiller før han skrudde ballen inn lengste hjørne.

Etter en drøy halvtime svarte Haugesund og Martin Samuelsen. Spissen fikk god plass til å stange inn utligningen på innlegg fra Thore Pedersen.

Effektivt

Det sto 1-1 fram til Odd kom på en ny, god overgang ti minutter ut i 2. omgang. Ballen endte til slutt opp hos Ruud, som hamret til fra distanse. Skuddet gikk via to Haugesund-spillere og snek seg inn i lengste hjørne.

Litt sløvt forsvarsspill hos hjemmelaget ble straffet etter 70 minutter. Conrad Wallem chippet ballen inn til Svendsen, som umarkert fikk heade inn 3-1.

Haugesund byttet inn Alexander Søderlund i jakten på en redusering. Han kom farlig nær mål etter 77 minutter, men ble stoppet av en glimrende redning fra Odd-keeper Leopold Wahlstedt.

– Jeg synes vi spiller under middels i dag, og det hjelper ikke at de har en god keeper der bak. Det er kjipt. Det går mest på oss selv og vår mentale innstilling. Vi må være framme i skoene når fløyta går, sa Haugesund-keeper Egil Selvik.

Også Samuelsen fikk en sjanse til å redusere, men hans heading like før slutt gikk over mål. Dermed kom ikke Haugesund nærmere poeng.

