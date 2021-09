Thorisdottir og United utspilt av Reitens Chelsea

sport

Reiten fikk ikke målpoeng, men hadde flere gode involveringer på vingen og snappet blant annet ballen før Samantha Kerrs 3-0-mål like før pause.

Det ble en tung start for United og midtstopper Maria Thorisdottir. Hun ble fintet ut av Pernille Harder som leverte kampens prestasjon med sitt solomål etter 24 minutter. Da hadde allerede Fran Kirby gitt Chelsea ledelsen i åpningsminuttet.

Etter hvilen kom United mer med i kampen, og Alessia Russo reduserte tre minutter ut i omgangen på en keepertabbe av Ann-Katrin Berger i Chelsea-buret.

Kerr ga imidlertid svar på tiltale umiddelbart da hun satte inn 4-1 etter først å ha klønet det til med avslutningen. Den ble i stedet et perfekt oppspill slik at hun kunne sette ballen i mål på en volley. Drew Spence og Jessie Fleming sørget for storseier på tampen.

Reiten ble byttet ut etter 79 minutter, mens Thorisdottir spilte hele kampen for United. Vilde Bøe Risa ble sittende på United-benken hele kampen.

Chelsea og United står begge med to seire og ett tap på sesongens tre første kamper.

(©NTB)