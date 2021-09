10.000 kroner i bot etter Brann-nachspiel – statsadvokaten avgjør voldtektssaken

sport

I en pressemelding skriver politiet i Bergen at etterforskningene i straffesakene som ble opprettet etter den mye omtalte festen på Brann stadion, er avsluttet.

Politiet skriver at voldtektssaken er oversendt Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter for påtaleavgjørelse. Politiet vil ikke offentliggjøre hvilken innstilling som er gitt fra politiet til statsadvokaten, som avgjør om det blir tatt ut tiltale i saken.

Ifølge politiet er den andre saken – en voldsepisode – avgjort ved forelegg. Forelegget på 10.000 kroner er utstedt etter overtredelse av straffelovens paragraf 271 (kroppskrenkelse).

Forelegget er sendt siktede med en oppfordring til om han vedtar eller ikke vedtar forelegget. Et forelegg som ikke vedtas, blir normalt brakt inn for tingretten.

– Min klient er fornøyd med straffen. Dette selv om hun også anmeldte mer alvorlige forhold. Vi må gjennomgå sakens dokumenter før det tas stilling til eventuell klage, men det viktigste for henne er at det blir reagert med straff og at saken får en rask avgjørelse, opplyser kvinnens bistandsadvokat Hilde Cecilie Meyer til BA.

Forelegget ble sendt til spilleren sist fredag. Etter det BA kjenner til, skal en av spillerne som deltok på nachspielet, ha bitt en kvinne.

– I avhør har siktede ikke erkjent straffskyld. Noe mer om hva han har forklart, vil jeg ikke utdype, sier politiadvokat Lillian Kleppe til BA.

Det etter hvert ganske så omtalte nachspielet skjedde på Brann stadion 10. august i år.

