Hansen mister VM-kvalifiseringskamper med skade

Det melder Rosenborg. Hansen måtte byttes ut på grunn av knesmellen i søndagens seriekamp mot Mjøndalen.

– Undersøkelser viser at André pådro seg en lettgradig båndskade i kneet. Dermed venter uker med alternativ trening, sier RBK-lege Reidar Due til klubbens nettsted.

Hansen er førstevalg på keeperplass ettersom Rune Almenning Jarstein har vært ute med sykdom i lang tid. Han synes det er kjedelig å gå glipp av de kommende landskampene.

– Det er selvsagt veldig kjedelig å miste de kommende landskampene. Jeg skal gjøre det jeg kan for at skadeoppholdet blir så kort som mulig, slik at jeg kan være disponibel for RBK i en meget spennende gulljakt og for landslaget når VM-billetten forhåpentligvis sikres i november, sier Hansen.

Foruten Hansen var Ørjan Nyland og Per Kristian Bråtveit inne på keeperplass i den forrige landslagstroppen i september.

Norge møter Tyrkia til en potensielt avgjørende kamp i Istanbul 8. oktober. Tre dager senere venter Montenegro på Ullevaal.

Hansens skade er ikke den eneste bekymringen landslagssjef Ståle Solbakken har før han tirsdag tar ut troppen til de to kampene.

Det er avgjort at Alexander Sørloth går glipp av den neste samling. I tillegg er det mindre spørsmålstegn rundt Erling Braut Haaland (muskelskade) og Sander Berge (lårskade). Mathias Normann skal være klarert for spill etter å ha gått av med krampe i Norwichs kamp i helgen.

