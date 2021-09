Ny Carlsen-seier i intens duell – leder med fem poeng

sport

Det betyr at Carlsen har fem poengs forsprang i sammendraget etter tre av ni runder i finaleturneringen i sjakktouren.

Wesley So slo Vladislav Artemjev i hurtigsjakken mandag og spiste inn ett poeng på nordmannen.

– Maxime har vært veldig god til nå, så jeg er veldig fornøyd med at jeg greide å slå ham til slutt. Litt kjedelig ikke å vinne kampen etter å ha ledet 1,5-0,5 etter to partier. Jeg følte at jeg hadde momentum, men det ble ikke så veldig lett, sa Carlsen til TV 2.

Trøblet

For han fikk en glimrende start mot Vachier-Lagrave og vant det første partiet med hvite brikker. Deretter spilte han et solid remis-parti, men så startet problemene.

I det tredje partiet gjorde Carlsen en tabbe i sitt tiende trekk og ga franskmannen en betydelig fordel. Partiet endte i en så kalt gjensidig trekktvang der Vachier-Lagrave vant med de svarte brikkene.

Carlsen forsvarte seg greit i det fjerde hurtigsjakkpartiet og berget dermed omspill.

Best i lyn

I lynsjakken gikk nordmannen offensivt til verks med hvitt og satte motstanderen under et kraftig press. I det 26. trekket kom feilen fra Vachier-Lagrave, og Carlsen kunne etter hvert kontrollere inn seieren.

Nordmannen hadde også en vunnet stilling i det andre lynsjakkpartiet, men nøyde seg med remis ettersom det holdt til seier.

Tirsdag skal Carlsen møte russeren Artemjev. Vinneren av Champions Chess Tour stikker av med 861.000 kroner i tillegg til heder og ære.

(©NTB)