Ruud og lagkameratene jublet for overlegen Europa-seier i Laver Cup

Andrej Rublev og Alexander Zverev vant doublekampen mot Reilly Opelka og Denis Shapovalov og sørget for åttende Europa-seier på ni kamper.

– Dette er vel på en måte den største tittelen jeg har vunnet. Det er en av de største turneringene man kan vinne i tennis. Både Europa og verden stiller med det beste de har, og det ligger mye prestisje i det. Det merket vi, men det gikk vår vei, og jeg håper å få være med på dette flere ganger, sa Ruud til NTB.

Europas overlegne seier gjorde at de tre gjenværende singlekampene ble avlyst, men for ikke å snyte publikum for all moro stilte Ruud og verdenstoer Daniil Medvedev opp til en oppvisningskamp i double der de møtte Felix Auger-Aliassime og Diego Schwartzman.

– Det har vært gøy å være samlet som et lag, med spillere jeg har sett opp til, og som jeg regner med at jeg må spille og krige mot i årene som kommer. Det er hyggelig å være lagkamerater en uke i året, sa Ruud.

Erklæring

Ruud imponerte da han fredag spilte turneringens åpningskamp og slo Opelka i strake sett. Han ga Europa-laget en perfekt start i jakten på den fjerde turneringsseieren av like mange mulige.

– Det var viktig å komme i gang med en gang. Det var vel en slags erklæring om at vi var her for å vinne, og det gikk vår vei resten av helgen, sa Ruud.

Ettersom det var doble poeng for seier lørdag og tredoble søndag, var det ventet at lagets høyest rangerte spillere ville bli foretrukket de dagene. Ruud hadde spillefri lørdag, da Europa vant alle de fire kampene, mens Zvevev, Medvedev og Stefanos Tsitsipas var satt opp til å spille single søndag.

Etter at Rublev og Zverev vant 6-2, 6-7 (4-7), 10-3 i doublekampen kunne de sammen med Tsitsipas og Matteo Berettini hengi seg til feiring, mens Ruud og Medvedev først underholdt publikum.

Borg fortsetter

Lagkaptein Björn Borg bekreftet etter seieren i Boston at han fortsetter i rollen også til neste Laver Cup.

– Jeg kommer til å lede Europas lag i London neste år, sa han etter å ha sett sine spillere utklasse John McEnroes verdenslag.

– Vi har veldig bra samhold i Europa-laget, og det har vært fine dager sammen. Alle har hatt det gøy, sa den svenske legenden.

Ruud er nummer ti på verdensrankingen, men det er dårligste plassering av de seks spillerne på Europas lag. Han er derimot rangert foran alle de seks spillerne på verdenslaget som ble utklasset i årets Laver Cup.

Nå reiser nordmannen videre til ATP-turnering i San Diego kommende uke. Der er er Rublev blant rivalene. Ruud er 2.-seedet, russeren toppseedet.

