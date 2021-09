Skadecomeback for Foss i Kroatia

sport

Foss er en del av Jumbo-Visma-troppen til etapperittet Cro Race i Kroatia. Rittet er en del av europatouren.

Foss pådro seg ribbeinsbrudd og et dypt kutt i haken da han veltet i et endagsritt i Frankrike for en tid tilbake. Vingrom-rytteren skled i en sving etter at det hadde havnet korn på veien.

Skaden tvang ham til å melde avbud til sykkel-VM i Belgia. Der skulle han ha debutert i eliteklassen. Mesterskapet ble avsluttet med landeveisritt for menn søndag.

Foss ble norgesmester både på tempo og på landeveien tidligere i sommer. Han viste også kjempeform da han tok en råsterk niendeplass sammenlagt i Giro d'Italia.

I startfeltet i Cro Race har han selskap av en rekke norske ryttere. Carl Fredrik Hagen er del av laget til Israel Start-Up Nation. I tillegg deltar Uno-X-laget med Markus Hoelgaard og Kristoffer Halvorsen som de fremste kortene.

Hoelgaard havnet rett utenfor topp ti i søndagens VM-ritt i Belgia.

Cro Race består av seks etapper.

