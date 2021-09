Økokrim jobber videre med Besseberg-saken

sport

– Arbeidet med saken pågår og følger oppsatte planer, men når etterforskninger krysser landegrenser og jurisdiksjoner så er det alltid en fare for at ting tar lengre tid enn planlagt. Vi kan derfor ikke være konkrete om når vi ser for oss at etterforskningen er ferdig, sier seniorrådgiver kommunikasjon i Økokrim, Andreas Lunde, til NTB.

Besseberg, tidligere mangeårig president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), havnet i hardt vær etter at en uavhengig granskingsrapport i februar i år anklaget ham for å ha latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser. Han ble koblet blant annet til prostituerte, dyre gaver og gratis jaktturer.

Besseberg har via sin advokat tilbakevist anklagene.

Besseberg risikerer straffeforfølgelse fra ytterligere tre hold enn Økokrim:

Saken er også etterforsket av IBUs uavhengige integritetsenhet (BIU). Konklusjonen fra granskningen var ventet i månedsskiftet mars/april, men dette er utsatt. Denne enheten trodde at deres jobb skulle vært ferdig i mai, men så ba IBU om mer informasjon på forsommeren.

Besseberg har i Østerrike vært under etterforskning for svindel og brudd på dopingloven.

Norges idrettsforbund har besluttet å avvente BIUs konklusjon før det vil bli vurdert om saken skal inn for NIFs domsutvalg.

Tidligere IBU-generalsekretær Nicole Resch er også under etterforskning.

(©NTB)