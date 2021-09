Grytebust tok siste keeperplass: – Mer åpent enn vi liker

sport

André Hansens skade gjorde at Ståle Solbakken hadde en keeperutfordring foran tirsdagens landslagsuttak.

– Kristiansunds Sean McDermott var aktuell, men måtte ha vært igjennom en voldsom papirmølle. Det skyldes at han har vært innom noen irske tropper. Slike prosesser tar ofte er par måneder. Det er ikke sikkert at han hadde blitt tatt ut likevel, men da det ble avklart at prosessen ville ha tatt et par måneder, ble det enklere, sa landslgassjef Solbakken under en pressekonferanse.

Hansen pådro seg en skade i en Rosenborg-kamp sist helg og er uaktuell. Rune Almenning Jarstein er ikke tilbake i toppslag etter et tøft covid-19-forløp på vårparten.

Solbakken innrømmet at keepersituasjonen ikke var optimal. – Det er mer åpent enn vi liker. Såpass ærlig må vi være. Tiden fram til samlingen og treningene der, vil avgjøre hvem som er førstekeeper mot Tyrkia, sa Solbakken.

Norge spiller mot tyrkerne borte 8. oktober og hjemme mot Montenegro tre dager senere.

Almenning Jarstein nærmer seg et comeback og har de siste dagene trent i kamplike situasjoner med Hertha Berlin.

(©NTB)