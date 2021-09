Hoppsjef Bråthen saksøker skiforbundet – men godtar kompromissforslag

sport

Det får NTB opplyst fra Bråthens advokat, Marit Håvemoen. Det var VG som først omtalte stevningen.

«Jeg kan bekrefte at det er sendt en stevning til tingretten i dag», skriver Håvemoen i en SMS til NTB tirsdag kveld.

Konflikten mellom Bråthen og Norges Skiforbund ble kjent 17. august i år, da TV 2 avslørte at forbundet vil avslutte sportssjefens kontrakt når den går ut i april neste år.

Kort tid senere varslet Bråthens leir at det er aktuelt å gå rettens vei for å bli fast ansatt i jobben han har hatt på midlertidige kontrakter de siste 17 årene.

Godtar forslag

Samtidig som Bråthen saksøker forbundet, har han ifølge sin fagforening, Handel og Kontor, godtatt et forslag til løsning som ledergruppen i hopp og hoppkomiteen har stilt seg bak.

Dette forslaget ble angivelig diskutert på et møte mellom hoppkomiteen og ledelsen i Norges Skiforbund mandag kveld.

– Hva som skjer videre med søksmålet, vil blant annet avhenge av om også NSF stiller seg bak vedtaket i hoppkomiteen, sier LO-advokat Håvemoen.

Ifølge VG innebærer det nevnte forslaget at Clas Brede Bråthen får en stilling som toppidrettssjef for hopp, der han har ansvaret for sportslig aktivitet, men mister ansvaret for mer administrative oppgaver.

Kommunikasjonssjef Espen Graff uttaler til VG og NRK at skiforbundet tar stevningen til etterretning.

– Det vil bli en prinsipiell sak som er relevant for hele norsk idrett, sier Graff.

– Dårlig for hele idretten

Bråthens fagforening, Handel og Kontor, understreker videre at de mener at 17 år som ansatt ikke er midlertidig. Derfor er man villig til å prøve saken for tingretten.

– Sånn skal det ikke være i det norske arbeidslivet. Dette er en dårlig sak for hele idretten, og NSF har hatt nok tid allerede til å gjøre det som er riktig, sier forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor i Norge.

Det har vært steile fronter i Bråthen-saken, og den har fått mye medieoppmerksomhet siden det ble kjent at skiforbundet ikke ønsker å ha ham med videre etter 2021/22-sesongen.

Uakseptabelt

NSF har uttalt at de ikke ønsker å forlenge avtalen fordi de mener at Bråthen har hatt en uakseptabel kommunikasjonsform og atferd. Senere har flere forslag til forlik og nye arbeidsavtaler kommet på bordet, uten at det er oppnådd enighet.

– Arbeidsgiver har lagt fram fire ulike tilbud som bør være veldig gode. Det er snakk om to faste stillinger, én midlertidig stilling og en økonomisk avtale, sa skiforbundets advokat, Nina G. Sandnes til NTB for tre uker siden.

I samme periode truet flere av skiforbundets sponsorer med å trekke støtten på grunn av Bråthen-saken.

Det er foreløpig ikke kommet noen konklusjon fra møtet mellom Norges Skiforbund og forbundets hoppkomité.

