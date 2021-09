Mjelde i spissen for Afghanistan-initiativ

sport

– Jeg tenker på disse kvinnene og alle som har blitt igjen i Afghanistan, sier Mjelde, ifølge Skysports.

Initiativet kommer fra fotballspillernes globale organisasjon FIFPro, og har som mål å hjelpe 75 kvinnelige spillere som ble evakuert fra Afghanistan etter at Taliban tok makten i midten av august. Det er utbredt frykt for at Taliban vil reagere mot alle kvinnelige idrettsutøvere i Afghanistan.

Flere av spillerne ble evakuert til Australia.

– Det er viktig at det internasjonale samfunnet hjelper disse. Vi må gi dem som ble evakuert en hjelpende hånd slik at de kan komme i gang med livene sine igjen, sier Mjelde.

Enkelte afghanske spillere befant seg utenfor landet da Taliban tok makten, deriblant kaptein Shabnam Mobarez. Hun deltar aktivt i kampanjen for å hjelpe de evakuerte spillerne.

