Sheriff sjokkerte Real Madrid – vant 2-1 på Bernabeu

sport

Sébastien Till, landslagsspiller for Luxembourg, ble matchvinner i kampens siste ordinære minutt med en halvvolley i krysset fra distanse. Da hadde Real Madrid jaget et vinnermål etter å ha utlignet gjestenes pauseledelse på straffespark.

I det 25. minutt fikk Jasurbek Yakshiboev helt uforstyrret møte innlegget fra venstreback Cristiano (med et navn som vekker minner på Bernabeu) inne foran Real Madrid-målet, og han styrte sitt hodestøt inn ved stolpen uten for rekkevidden til Thibaut Courtois. Dermed ledet gjestene mot spillets gang og all fornuft.

Det gjorde Sheriff fortsatt da timen var passert på Bernabeu, takket være heroisk forsvarsinnsats, men så fikk Real Madrid straffespark. Etter VAR-gjennomgang ble det konkludert at Edmund Addo brukte ulovlige midler mot Vinicius Junior i straffefeltet.

Karim Benzema satte straffesparket i mål og jublet for sitt 72. mesterligamål.

Men det skulle ikke holde til poeng, og Thill sørget for at Sheriff er alene på tabelltopp etter en megasensasjon.

(©NTB)