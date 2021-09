Skadd Haaland ute av Dortmund-troppen

sport

Det var ventet at Haaland skulle gå glipp av kampen ettersom han ikke deltok på mandagens fellestrening. Spissen pådro seg skaden i forrige uke, og han mistet helgens kamp mot Borussia Mönchengladbach (0-1-tap) i 1. Bundesliga.

Tirsdag ble han likevel tatt ut i Ståle Solbakkens tropp til de viktige VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia og Montenegro i oktober. Det er ikke usannsynlig at Haaland vil spille en sentral rolle der.

Dortmund spiller hjemmekamp mot portugisiske Sporting med start klokken 21. Haalands lag startet mesterligaen med 2-1-seier over Besiktas for to uker siden, mens Sporting tapte hele 1-5 hjemme mot Ajax.

Haaland scoret i sist kamp, og i alt står han med imponerende 21 mål på 17 kamper i Europas gjeveste klubbturnering. Mens Haaland er ute, er lagkaptein Marco Reus med fra start etter sitt skadetrøbbel.

