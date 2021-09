sport

Keeper André Hansen og Alexander Sørloth er definitivt uaktuelle på grunn av skader. I tillegg har både Haaland (sto over siste klubbkamp), Sander Berge (utelatt i troppen denne gangen), Kristoffer Ajer og Mathias Normann slitt med muskulære problemer i det siste.

– Vi har tatt ut en ekstra stopper. Vi har en for mye, og det skyldes usikkerheten rundt Kristoffer Ajer. Vi tar ham ut, og så får vi se, sa Solbakken under tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Ajer pådro seg kjenning i en muskel i 3-3-kampen mot Liverpool sist helg.

Solbakken tok også ut småskadde Haaland. Spissen har utfordringer med en lårmuskel om dagen.

– Vårt medisinske team er veldig forhåpningsfullt til at han skal bli klar. Erling er i framgang, og han er også forhåpningsfull, sa Solbakken til NTB.

Tett

Haaland har vært en målgarantist på øverste nivå i lang tid. Skulle han måtte stå over mot Tyrkia, vil det være et hardt slag for Norge.

Han står med fem mål for landslaget på de tre siste kampene.

Nederland topper gruppen på bedre målforskjell enn Norge. Disse to er to poeng foran Tyrkia. Det gjenstår fire kamper for alle lag i puljen. Gruppevinneren får VM-plass. Toeren går inn i et omspill som kan ende med VM-billett.

Tyrkia pådro seg både gule og ett rødt kort i oppgjøret mot Nederland. Det betyr tre suspensjoner mot Norge.

Tyskeren Stefan Kuntz er fersk tyrkisk trener etter at Senol Günes ble sparket etter stortap mot Nederland.

Norge spiller hjemmekamp mot Montenegro mandag 11. oktober. Til den kampen ble det solgt 10.000 billetter i løpet av snaut tre timer tirsdag formiddag.

